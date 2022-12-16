Diyarbakır Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Yaralıların olduğu öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi.

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