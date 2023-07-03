Diyarbakır, Mardin ve Batman’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 13 kişi girdikleri suda boğularak hayatını kaybetti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde havaların mevsim normallerinin üstünde sıcak olması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gölet ve nehirlerin yolunu tuttu.

Diyarbakır’da 9, Batman’da 3 ve Mardin’de 1 kişi olmak üzere toplam 13 kişi girdikleri suda dengelerini kaybetti. İhbarlar üzerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden vatandaşlar, çalışmalar sonucu cansız bedenlerine ulaşıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla defnedildi.