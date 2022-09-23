Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, 450’den fazla üyeleri olan odanın sorunlarının hızlı çözümü için semt başkanlığı sistemini hayata geçirdi.

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, 450’den fazla üyeleri olan odanın sorunlarının hızlı çözümü için semt başkanlığı sistemini hayata geçirdi.

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, sektörlülerindeki sorunların çözümü için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Acil eylem planı içine aldığı projelerden biri de semt başkanlık sistemi oldu. Yüksel, 450’den fazla üyeleri olan sektörün sorunlarının hızlı çözümü ve sorunlara yetişmek için önce odanın yedek ve asil sistemini kaldırıp meclis sistemine geçerek kararların oy çoğunluğuna göre alınmasını hayata geçirdi. Ardından kentti 14 semtte ayırarak “semt başkanlığı” sistemini faaliyete koyarak yetkilerini verdi.

“Sistemimiz ikinci ayında, mükemmel bir şekilde işliyor”

Hedeflerinin hizmet olduğunu söyleyen DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, sektörün çok sıkıntıları olduğunu dile getirdi. Enkaz gibi birikmiş sorunlar olduğuna dikkat çeken Yüksel, “Biz, bunları acil eylem planı olarak altı proje ile belirledik. Buda acillerin içindeki en son olan projeydi. 450-500 esnafımız faal durumda. Bunlarla bire bir temas etmek, sorunları görüşmek zor oluyordu. Bir zamana kadar görüştük, götürebildik ve baktık olacak gibi değil, bizde onların sorunlarına dokunmak için semt başkanlığını düşündük. Buda Türkiye’de bir ilk bizler faaliyete koyduk. İkinci ayımızdır, mükemmel bir şekilde çok etkili oldu. Tamda bizim istediğimiz gibi her şey yürüyor. Artık esnafımızda bir kardeşlik havası, bir birine sahip çıkma havası, o kıskançlık ortamını bitirdik” dedi.

“Türkiye’de ilk defa bir oda meclis sistemiyle yönetiliyor”

“Herkes kendi sorumluluğunu biliyor” diyen Yüksel, “Başkan ne kadar sorumlu ise her bir esnafımızda bir başkan kadar sorumlu hissediyor kendini. Bizim içinde hedef buydu zaten. Bizler geldikten sonra demokratik bir sistem oturttuk. Bir odanın yedek ve asil üyeleri vardır. Asil üyeler yetkiye sahip ama yedekler faal durumda değiller. Bizde onu kaldırdık, sadece meclis sistemine geçtik. Yedeklerle birlikte 20 kişi asil gibi yetkiye sahip. Türkiye’de ilk defa bir oda meclis sistemiyle yönetiliyor. Bir karar açıklanacaksa bu 20 kişinin oyuyla ve çoğunluk kabul ederse o kararımız geçiyor” diye konuştu.

14 semtlerinin olduğunu belirten Yüksel, “Bazı semtlerimizde 20, bazıların 30, bazılarında 40 esnafımız var. O semtte esnaflardan sorumlu birini seçtik. Şu an da 14 semt başkanımız var. Bunların başkanın bütün yetkilerine sahiptir. Bunlar esnafla bire bir görüşüyor. Kaynaşma ortamı sağlıyor. Çözemedikleri bir sorunu da odaya bildiriyorlar. Onu da yönetim olarak çözüyoruz” şeklinde konuştu.