Diyarbakır kırsalında etkili olan kar yağışı her yeri beyaz örtüyle kapladı.

Diyarbakır kırsalında etkili olan kar yağışı her yeri beyaz örtüyle kapladı.

Uzun süredir Türkiye’de yağışların yağmaması vatandaşları kuraklık tehlikesi ve su sorunuyla karşı karşıya bırakmıştı. Meteoroloji uyarısıyla birlikte başta Diyarbakır’ın Hani, Çermik, Çüngüş, Dicle ilçesi ve diğer ilçelerde kar yağışı etkili olurken şehir merkezinde sulu kar etkisini gösterdi. Öte yandan, Diyarbakır’ın yanı sıra, Batman, Mardin ve kırsal ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.