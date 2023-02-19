Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Fidan deprem bölgelerine sanayi, temel gıda ve manevi destek için seferberlik başlattıklarını ve şuana kadar 100’e yakın yardım tırı gönderdiklerini söyledi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Fidan deprem bölgelerine sanayi, temel gıda ve manevi destek için seferberlik başlattıklarını ve şuana kadar 100’e yakın yardım tırı gönderdiklerini söyledi.

Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, kendi yaralarını unutup depremden etkilenen diğer bölgelere ilk günden bugüne kadar yaklaşık 100 tır yardım ulaştırdıklarını dile getirdi. Tırlar içeresinde temel gıda ve giyimin yanında iş makinelerini de gönderdiklerini belirten Fidan, depremin 2. günü 55 bin kişiye soğuk sandviç ulaştırdıklarını, deprem bölgelerine her türlü yardıma hazır olduklarını, sanayi alanında da desteğe hazır olduklarını belirtti.

“Depremin şokunu atlattıktan sonra bizden daha kötü olan bölgelere yardıma başladık"

Depremzede vatandaşların yanında olduklarını belirten OSB Başkanı Mustafa Fidan, “Pazartesi günü depremin şokunu atlattıktan sonra hemen Valilik, AFAD ve STK’lar ile iletişime geçtik ve neler yapabiliriz üzerinde çalışmalar yaptık. İlk gün hemen yardım toplamaya başladık, bu yardımların ardından salı günü kendi OSB’mizde kriz merkezi kurduk. Kriz merkezimizden 100’e yakın tır gönderdik, bunların içeresinde iş makinesi, vinç, hilti, jeneratör ve temel ihtiyaçlar bulunuyor. Bunların dışında AFAD’a günlük olarak 10 bin ekmek veriyoruz" dedi.

"Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıp yaraları sarmaya çalışıyoruz" diyen Fidan, "Diyarbakır’daki depremzedelere burada günlük 150-200 kişi arasında sıcak yemek verdik. Geçtiğimiz günlerde depremin merkezine gittik ve oradaki durumları yakından gördük. Buradan şunu belirtmek isterim ki; devletimizden ricamız orada bulunan sanayi alanlarının biran evvel ayağa kaldırılması gerek" diye konuştu.

Burada kriz masasında 60 kişilik bir ekiple çalıştıklarını aktaran Fidan, "Birçok depo noktası oluşturduk. Burada biriken yardımlar kendi üretimimizden ziyade dışarıdan gelenlerde çok oldu. Bizde buna tepkisiz kalmayarak koordinasyon merkezi ile irtibatlı olarak bölgelere gönderim sağladık ve nokta atışı yaptık diyebiliriz. Bize düşen ne var ise biz hazırız ve kardeşlerimizin yanındayız” ifadelerinde bulundu.