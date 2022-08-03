Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Eğitim Akademisi öğrencilerinin LGS başarılarını Kaymakam Karaman tebrik etti.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, geride kalan eğitim-öğretim dönemini başarılı bir şekilde geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kayapınar ilçesinde dezavantajlı öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmak amacıyla ve tamamen ücretsiz olarak eğitim verdikleri Eğitim Akademisi'nde açtıkları LGS kursunun 8'inci sınıfta okuyan 82 öğrenciye hizmet verdiğine vurgu yapan Karaman, "Bu öğrencilerimizden 2’si Fen Lisesi olmak üzere 15’i Nitelikli Anadolu Lisesi ile ve Proje okullarını kazandı. İlk yılımızda yaşadığımız bu başarının mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu başarımızı katlayarak arttırmayı hedefliyoruz. Başarı gösteren öğrencilerimizi ve katkı sunan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

EĞİTİM AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ VE KAZANDIĞI OKULLAR

“Hüseyin Furkan; Cumhuriyet Fen Lisesi, Berat Aslan; Vali Arslan Fen Lisesi, Muhammed Sarı; Sezai Karakoç Anadolu Lisesi, Bilal Kayhan; Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Mazlum Doğan Çayan; Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Tuana Çoban; Ahmet Arif Anadolu Lisesi, Veysel Dengiz; Yeniköy Anadolu Lisesi, Emre Kalabalık; Gaziler Anadolu Lisesi, Yaren Yılmaz; Şehit Halis Gürsel Kız Anadolu Lisesi, Busenur Biçer; Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi, Muhammed Sait; Talaytepe Anadolu Lisesi, Zelal Altın; Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi, Delal Altın; Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi, Süheyüp Nilüfer; Gaziler Anadolu Lisesi, Şevin Çetin; Gaziler Anadolu Lisesi, Semanur Üça Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi, Sümeyye Yarış; Girne Koleji, Miray Özbudak Şeyhmus Sultan Tatlıcı, Eylül Arık; Türk Telekom Anadolu lisesi, Zeynep Nur Vural Marmara, Yağmur 70.yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Sibel Başal Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi”