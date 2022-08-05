Diyarbakır'da Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Diclekent ve Mezopotamya Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret eden Başkan V. Karaman, esnafların istek ve sorunlarını dinledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, İlçedeki Diclekent ve Mezopotamya Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek öneri ve taleplerini dinledi.

Atandığı günden bu yana hedeflediği daha modern ve daha müreffeh bir Kayapınar için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, esnafı ve vatandaşları da ihmal etmiyor. Sahaya sıklıkla bulunarak hem esnafla buluşan, hem de vatandaşlarla görüşen Başkan V. Karaman, öneri ve talepleri de dikkate alıyor.

Başkan V. Karaman, ilçedeki bir rehabilitasyon merkezini ziyareti sırasında burada tedavi gören Down sendromu küçük bir çocukla yakından ilgilenirken, merkezdeki diğer özel çocuk ve gençlerle de sohbet etti.

Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Karaman, Belediye hizmetlerini gerçekleştirmede vatandaşların ve esnafların önerilerini dikkate aldıklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaflar ise, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili'nin görüş ve önerilerini dikkate aldıkları için teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili Birim Müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerin devam edeceği öğrenildi.