Türkiye Hokey Federasyonu Başkanlığı’nın 2022-2023 yılı açık alan Hokey 1. Lig kadın-erkek müsabakaları Antalya’nın Alanya ilçesinde yapıldı. Diyarbakır Kayapınar Spor Kulübü Erkek Takımı, müsabakaların tümünü kazanarak şampiyon oldu.

Hokey 1. Lig kadın-erkek müsabakaları 16-18 Nisan tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde yapıldı. Müsabakalar sonunda kentti temsil eden Diyarbakır Kayapınar Spor Kulübü Erkek Takımı, tüm müsabakalarını kazanarak ligi şampiyon olarak, kadın takımı ise puan eşitliği gol averajıyla ligi üçüncü tamamladı.

Kulüp Başkanı Mehmet Veysi Koyun, deprem sonrası moral ve motivasyonu yükseltmek adına önem arz eden ligdeki başarının herkesi sevindirdiğini söyledi. Koyun, lig müsabakalarına hazırlık döneminde vermiş olduğu destekler için Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu’ya, takımlarının Alanya’daki yemek ihtiyacını karşılayan Alanya Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Mehmet Erken’e teşekkür ettiklerini ifade etti.