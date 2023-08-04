Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazar Uyanış Gençlik Kampı ve Karaköprü Fidanlık Alanındaki yaz kamplarına katılan öğrencilere yangın eğitimi verdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı, bir yandan yazın artan yangınlarla mücadele ediyor, bir yandan da eğitim çalışmalarına devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Elazığ’ın Maden ilçesi Gezin Mahallesinde bulunan Hazar Uyanış Gençlik Merkezinde ağırladığı öğrencilere etkinliklerin yanı sıra eğitim programları da düzenliyor. İtfaiye Daire Başkanlığı, oluşturduğu ekiple kampta kalan öğrencilere yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği konularında eğitimler veriyor.

İtfaiyeciler tarafından ’yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, yangınla karşılaşılınca yapılması gerekenler, itfaiyenin görevleri’ hakkında öğrenci ve öğretmenlere ayrıntılı bilginin verildiği eğitimlerde öğrencilere katı, sıvı ve gaz sınıfı yangınlara müdahale şekillerini pratik olarak uyguluyor.

Hafta da iki gün verilen eğitimlere öğrencilerle uygulamalı olarak yangın söndürme çalışması gerçekleştiriliyor.