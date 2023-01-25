Diyarbakır İş Konseyi 101 kişilik ekiple Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) kurumuna destek verdi.

Diyarbakır İş Konseyi 101 kişilik ekiple Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) kurumuna destek verdi.

Diyarbakır İş Konseyi adına yazılı açıklama yapan Başkan Mustafa Vural, DTSO kurumunu ve başkanı, şahsında sivil düşünceyi bloklamaya çalışanları, yanlış dil kullanmaktan vazgeçmeye davet etti. Kentin 12 bin yıllık tarihsel ve kültürel değerlerini kendi içinde harmanlayıp bu günlere özgünlüğü ile taşımış nadide bir şehir olduğunu belirten Vural, “İnançlar, hak ve hürriyetler, üslup, saygı, nezaket gibi kavramlar bu kentte ayrı bir anlam kazanmaktadır. Diyarbakır sahip olduğu bu değerlerden hareketle her bir kurumu ve her bir bireyi önemseyen, ortak paydalarda güç birliği yapan bir kent kültürü ve kimliğini taşımaktadır. Bu kentin önemli kurumlarından biri olan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası da bu anlayıştan hareketle bir ilke imza atmış, farklı sivil toplum örgütü temsilcileri ve farklı sektörlerden iş insanının katılımı ile 101 kişilik “Diyarbakır İş Konseyi”nin kuruluşuna öncülük etmiştir” dedi.

Onlarca sivil toplum örgütü temsilcisinin bir araya gelerek Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu’nu oluşturduklarını dile getiren Vural, "Kent için ortak değerlere sahip çıkılması, tüm kurumları ile tam koordinasyon içinde çalışma istek ve beyanları, kentin tüm dinamiklerine çağrı yapılması her açıdan sevindirici ve umut verici olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Kentin sanayileşmede yakalamış olduğu gelişmelerin umut verici bir sonuç olduğunun altını çizen Vural, “Bu kentin sorunlarına karşı üç maymunu oynamak yerine inisiyatif almak, sorumluluk yüklenmek, bu kentin tüm paydaşlarını sorumluluk üstlenmeye çağırmak Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu’nun ilk görevi olmuştur. DTSO Kurumunu ve başkanı, şahsında sivil düşünceyi bloklamaya çalışanları, bu dili kullanmaktan vazgeçmeye, demokratik seçimlere ve seçmen iradesine saygı duymaya, nezakette ve sivil topluma yaraşır dil kullanmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.