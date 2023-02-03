Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu’ndan oluşan heyet Ankara’ya çıkarma yaparak, temaslarda bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu’ndan oluşan heyet Ankara’ya çıkarma yaparak, temaslarda bulundu.

Diyarbakır iş dünyası heyeti Ankara’da önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Diyarbakır AK Parti Milletvekili Mehdi Eker ile bir araya gelerek, görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede daha önce ilimizin sanayi alt yapısının geliştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili önemli çalışmalarda bulunan Diyarbakır Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun tekrar aktif edilmesi için istişarede bulundular. Heyet ayrıca Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından verilen kredilerin yetersizliği ile ilgili temaslarda bulundular.