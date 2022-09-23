Diyarbakır İl Müftülüğünce "Biz Bir Aileyiz, Cuma Akşamı Ailece Camideyiz" programı düzenleniyor.

Diyarbakır İl Müftülüğünce "Biz Bir Aileyiz, Cuma Akşamı Ailece Camideyiz" programı düzenleniyor.

Müftülükten yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından perşembe günleri yatsı namazı öncesi düzenlenen "Biz Bir Aileyiz; Cuma Akşamı Ailece Camideyiz" programını il ve ilçe müftülükleri bünyesinde düzenlemeye devam ediyor.

Bu çerçevede Bağlar İlçe müftülüğü merkezde farklı bölgelerde bulunan 8 camide ilçe müftüsü, vaizler ve din hizmetleri uzmanları ile bu programları sürdürüyor. Her hafta merkez seçilen bir camide farklı konuklar ile bu programı sürdüren Bağlar İlçe Müftülüğünün bu haftaki konuğu İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu oldu.

Merkez Şeyh Said Efendi Camii’nde düzenlenen programa katılan İmamoğlu, cemaate sohbet etti. İmamoğlu, “Artık Diyarbakır’da her cuma gecesi bu programları yapacağız. Onun için hanımefendilerimizi, beyefendilerimizi, çocuklarımız ve gençlerimizi bu programa katılımlarını bekliyoruz” dedi.

Yatsı Namazı öncesi Yasin Şerifler okundu. Namazın ardından tövbe-istiğfar ve yapılan dualar ile program sona erdi. İl Müftüsü İmamoğlu’na Bağlar İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş eşlik etti.