Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü kendi ürettikleri güneş enerji sistemiyle gerçekleştirdikleri proje çerçevesinde okul çatısında yenilenebilir elektrik sistemi kurdu.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü kendi ürettikleri güneş enerji sistemiyle gerçekleştirdikleri proje çerçevesinde okul çatısında yenilenebilir elektrik sistemi kurdu.

Türkiye’nin geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artmaya devam ediyor. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü de üzerine düşen görevi yerine getirmek için kolları sıvadı. Diyarbakır’da bulunan okullarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını sağlamak adına çalışmalar başlatıldı. Eğitim kurumlarında yenilenebilir enerji olan güneş enerji sistemleri kullanımının başlangıcı niteliğinde olan proje, Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından üretildi. Bu çerçevede Kayapınar ilçesinde bulunan Muazzez Beran Ortaokulu’nda güneş enerji santrali kurulum çalışmaları son aşamaya geldi.

“Güneş enerjisi santrali okulun ihtiyacını karşılıyor”

Kayapınar Muazzez Beran Ortaokulunun günlük enerji tüketimi 121 kwh, yıllık enerji tüketimi 44.165 kwh iken, GES sisteminin günlük enerji üretimi 132 kwh, yıllık enerji üretimi 48.180 kwh olduğu açıklandı. Okulun enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak olan güneş enerji santralinin kurulumunun 9 Eylül 2022 tarihinde tamamlanması planlanmakta olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Akbaş, Mesleki Eğitim Şubesi olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in öncülüğünde başlatılan, farklı alanlardaki çalışmalarla yıllardır sanayide eksikliği dile getirilen nitelikli ara eleman sorunu çözdüklerini vurguladı.

Akbaş, “Bugün burada bulunmamıza neden olan Güneş Enerjisi Santralinin kurulumu da bu alanda atılan adımlardan bir tanesidir. Bakanlığımızca başlatılan ‘Temiz Okul Temiz Enerji Projesi’ çerçevesinde ilimizdeki okullarımızda Güneş Enerjisi Santralleri kurmaya başladık. Bu santraller ilimizde bulunan meslek liseleri tarafından kurulacak ve periyodik bakımları da yine meslek liselerimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Lisesi elektrik-elektronik alanı öğretmenleri ve öğrencileri tarafından yapımı gerçekleştirilen Güneş Enerjisi Santrali, küresel enerji krizi ile birlikte artan enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak alanlardan birini oluşturmaktadır. Şehrimizde önümüzdeki yıllarda bu alanda nitelikli ara elemana ihtiyaç duyulacaktır. Burada yaparak öğrenen öğrencilerimiz söz konusu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir rol üstlenecektir. Bakanlık olarak en temel amacımız da tam olarak budur. Meslek liseleri olarak ihtiyaç duyulan her alanda nitelikli personel yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bütün bunları yaparken en temel kazancımız buradan mezun olan öğrencilerimizin alanlarında yetkin birer personel olarak iş hayatına erken bir şekilde başlamaları olacaktır” dedi.

“Hem para kazanmak, hem de deneyim kazanmak çok güzel bir duygu”

Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Lisesi elektrik-elektronik bölümü 11. sınıf öğrencisi Şevval Dağtaş, öğrendikleri şeyleri tekniğe dökmek kendileri için çok güzel bir duygu olduğunu aktardı. Dağtaş, “Okullarımıza güneş panelleri üretiyoruz, çok güzel bir duygu. Özellikle öğrenerek görmek ayrı bir avantajı var. Yenilenebilir enerji kaynağı olduğu için çevreye olumlu etkisi olacak. Güneş panelleri şu anda depolanabilir bir enerji kaynağı olduğu için sonradan da kullanılabilir bir enerji. Maddi olarak kazancı oluyor, öğrenci iken hem para kazanmak, deneyim kazanmak çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Lisesi elektrik-elektronik alanı 11. sınıf öğrencisi Oğuzhan Umut Dişli ise yaptıkları işlemlerle ilerde meslek hayatında gelişim sağlayacağını, okulda öğrendikleri teoriyi uygulamaya dökmeye fırsatları olduğunu dile getirdi. Dişli, montaj yaptıkları okullardaki öğrenci kardeşlerine yardımcı oldukları için mutlu olduğunu söyledi.