Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen Diyarbakır Zerzevan Kalesi Koşusu, Diyarbakır Hipodromu’nda yapıldı.

4+ yaşlı safkan Arap atlarının 2000 metre kum pistteki mücadelesini İbrahim Halil Aslan’ın sahibi olduğu, Osman Demir antrenesindeki Kelemer (Onurkaan - Aksu / Hürbatur) jokeyi İsa Katar’la 2.27.78’lik derecesi kazandı. Sultansuyu Tarım İşletmeleri tarafından yetiştirilen 8 yaşındaki at geçen yıl da bu koşuyu kazanırken sergilediği performansıyla 131 koşulu kariyerindeki 17. birinciliğini elde etti.

Şeref tribününde düzenlenen törende, yarışmayı kazanan attın sahibi adına Cehdi Advan’a Kristal şilti Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl takdim etti.

Koşuya Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın, TJK Genel Müdür Yardımcısı Murat Kuluöztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, Çınar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Levent Bal, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin GENÇ, TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Veysi KAYA, Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, Diyarbakır Ziraat Odası Başkanı Cevat Delil, Diyarbakır Sofra Sanatları, Gastronomi ve Tanıtım Derneği Başkanı Şeyhmus Doğan, Dicle Üniversitesi öğretim üyeleri, kurum çalışanları ve Zerzevan Kalesi kazı ekibi katıldı.

Koşu sonrası Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından çekilen yıldız pozlama fotoğrafı Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Aytaç Çoşkun, TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın’a hediye etti.