Diyarbakır’da HDP il binası bazı katlarının kaçak olduğunun tespit edilmesi nedeniyle Bağlar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Evlat nöbetinde bulunan aileler ise HDP Diyarbakır il binasının ön kapısının meclis kapısı, arkasının da Kandil kapısı olduğunu belirterek binanın yıkılmasını istiyor.

Diyarbakır’da HDP il binası bazı katlarının kaçak olduğunun tespit edilmesi nedeniyle Bağlar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Evlat nöbetinde bulunan aileler ise HDP Diyarbakır il binasının ön kapısının meclis kapısı, arkasının da Kandil kapısı olduğunu belirterek binanın yıkılmasını istiyor.

2006 yılında inşası yapılan Diyarbakır HDP il binası bugün saat 17.30’da binanın bazı katlarının kaçak olduğu tespit edildiği için Bağlar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenerek, parti yetkililerine 30 gün süre tanındı. Remziye Berk adına inşa edildiği belirtilen mühürleme tutanağında, “Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne Bağlı Yapı Kontrol Amirliği Ekibi tarafından yapılan kontrollerde, Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Selahattin Eyyubi Mah. 343. Sok. No: 17 59 Pafta 846 Ada 135. Parsel’ de 23884672910 nolu Remziye Berk tarafından imar kanununa aykırı olarak; yapının 6 Eylül 2006 tarih 2006/23 sayılı yapı ruhsatı ve ekleri olan mimari projeler incelendiğinde, yerinde -2B, B, Z, Z+1 ve 7+2 kat olarak inşa edilmiş yapının onaylı mimari projelerinde (kat planları, kesit ve görünüşler) -2B, B, Z, Z+1 olarak onaylandığı tespit edilip yerinde Z+2. katının kaçak olduğu tespit edilmiştir. -2B katında bulunan ısı merkezi biriminin onaylı projede olmasına rağmen yerinde doğrudan dışarıya açılan 1 adet demir kapı yapıldığı tespit edilmiştir. İmar Kanununa aykırı olarak, Zemin+I Kat üzerine 1 kat kaçak yapı yaparak; proje ve eklerine aykırı çalışmayı kaçak olarak yaptığı tespit edilmiş olup, Kaçak Yapı Denetim Ekibi tarafınca 05.10.2022 tarihinde mühürlenmesi yapılmıştır” denildi.

Oğlunun 5 Mayıs 2019 yılında HDP il binasının kaçak yapı olarak belirlenen arka kapısından kaçtığını söyleyen baba Celil Begdaş, daha öncede yetkililere binanın teras katının kaçak olduğunu söylediğini belirtti. Begdaş, “Yusuf Bektaş’ın babasıyım, 5 Mayıs 2019’da oğlumu dağa kaçırdılar. Ben HDP il binasının ön kapısında oğlumu beklerken arka kapıdan götürdüler. Arka tarafta bir kapının daha olduğundan haberim yoktu. HDP il binasının ön kapısı meclis kapısı, arkası da Kandil kapısıdır. Defalarca söyledim ama kimseye inandırıcı gelmedi. Bugün her şey ortaya çıktı. Projede üst katın kaçak yapı olduğu ortaya çıktı. Biz burada nöbet tutarken meğer çocuklarımız üst kattaymış. Bundan haberimiz yoktu. Arka kapı da kaçak yapı olduğu ortaya çıktı. Bunlar evimizi yıktılar. Yasal işlemler başlatılmış. 30 gün içerisinde kaçak olan yerleri düzeltmeseler devlet gerekeni yapacak. Bina yıkılsın, yine söylüyorum gece ve gündüz bu kapının önünden ayrılmayacağım. HDP benim oğlumu arka kapıdan götürdü. Gelmeyene kadar buradan kalkmayacağım” dedi.