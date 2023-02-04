Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte buzlanmaya karşı kaldırım, bulvar ve caddelerde kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte buzlanmaya karşı kaldırım, bulvar ve caddelerde kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olması ile birlikte vatandaşların can ve araç sürüş güvenliklerini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent genelinde kar yağışının başlamasının ardından trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için yol tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kent merkezinde 55 personel, 10 kar küremeli tuz atma aracı, 6 greyder, 2 JCB, 3 kamyonet ve 7 pikap 2 loder olmak üzere toplam 30 araçla çalışıyor. 24 saat esasına göre çalışacak olan ekipler, trafik ve yaya güvenliği için gece yaşanacak buzlanmalara karşı kentteki tüm ana arterlerde tuzlama çalışması yapacak. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde ise 95 personel ve 55 araçtan oluşturduğu ekiplerle kapanan yollara müdahale ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, gün boyu yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için kaldırımlarında karla mücadele çalışmaları yaptı. Ekipler, kar yağışı devam ettiği sürece olumsuz durumların yaşanmaması için sahada olacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ise yağan karın ağaçlara zarar vermemesi için çalışma başlattı. Oluşturulan ekipler, 4 merkez ilçedeki park, kaldırım ve refüjlerde ağaçların üzerindeki karları temizledi. Ekipler, kenti yeşillendiren ve süsleyen ağaçların zarar görmemesi için kar yağışı devam ettiği sürece teyakkuzda olacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ayrıca Diyarbakır Stadyum’nda oynanan Diyarbekirspor-Fethiyespor maçı için gelen talep üzerine stat zeminini ve çevresini temizledi.

Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava dolayısıyla kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için oluşturduğu zabıta ekipleri, hem devriye atarak hem de vatandaşların bildirmesi durumunda sokakta kalan kimsesizleri araçlarla alarak otellere yerleştiriyor. Ekipler yaptığı çalışmalarda son bir ayda barınma imkanı olmayan 46 kişiyi Büyükşehir Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirdi.

“Can dostlar”ın beslenme noktalarına mama bırakılacak

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise sokakta kalan hayvanların yiyecek sıkıntı çekmemesi için belirlenen beslenme noktalarına bu gece mama bırakacak. Vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuz durumları tüm ekipleriyle sahada olan Büyükşehir Belediyesinin ALO 153 hattına bildirebilecek.

Aşırı kar yağışı, tipi, buzlanma ve görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle ilçelerde toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durduruldu. Seyahat güvenliğini riske atmamak amacıyla otobüsler hizmet veremeyecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Lice ilçesi Yünlüce mahallesinde kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sağlık ekiplerini ve hastayı kurtardı.

İş makineleriyle ambulansa yol açan ekipler, bu şekilde hastanın ilçe merkezindeki hastaneye ulaştırılması sağladı.

“Tedbirli olalım”

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada vatandaşlara dikkatli olma uyarısında bulundu. Vali Su, “Kıymetli hemşehrilerim, Diyarbakır’ımızda kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Genel olarak yollarımız açık bulunmakta, lokal olarak kapalı kırsal yollarda ise ekiplerimiz özverili şekilde çalışmaktadır. Lütfen, güvenliğiniz için kar lastiği, zincir takılı araçla yola çıkınız.” ifadelerini kullandı.