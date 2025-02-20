Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4 bin metrekarelik ek binasıyla sağlık hizmetlerini genişletmeye hazırlanıyor. İnşaat sürecinin sonuna gelinen ek bina, taşınma işlemlerinin ardından birçok kritik sağlık hizmetine ev sahipliği yapacak.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Özel, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, ek binanın hasta muayene kapasitesini yüzde 20 artıracağını, erişkin yoğun bakım kapasitesinin yüzde 35-40 oranında artacağını ve modern laboratuvar, yemekhane ile hastane konforunun artacağını belirtti.

Ek hizmet binasının tamamlanmasıyla beraber ana binada bulunan yemekhanenin taşınması planlanıyor. Boşalacak olan alana 60 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım servisi yapılması hedefleniyor. Bu gelişme, hastanenin yoğun bakım kapasitesini önemli ölçüde artırarak bölgeye daha kapsamlı bir sağlık hizmeti sunulmasını sağlayacak. Diyarbakır ve çevre illerden gelen hastalar için de büyük bir avantaj olacak.

Ek hizmet binasında modern bir yemekhane, daha hijyenik ve gelişmiş bir mutfak yer alacak. Başhekim Özel, personel ve hasta yemeklerinin artık çok daha temiz ve sağlıklı şartlarda hazırlanacağını vurguladı. Ek hizmet binasına taşınması planlanan laboratuvar ile hastanenin laboratuvar hizmetleri daha modern ve geniş bir alanda sunulacak. Yaklaşık 1000 metrekarelik laboratuvar alanı ile daha hızlı ve kapsamlı test süreçleri yürütülecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, hastane ana binasında boşalacak olan alanda 20’den fazla poliklinik odası oluşturulacak. Bu sayede hastanenin poliklinik kapasitesi artırılarak, polikliniklere başvuran hastalara daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor. Ayrıca, mart ayının sonunda teslim edilmesi planlanan Kadın Doğum ve Çocuk Kampüsü ek binası da Diyarbakır’a önemli kazanımlar sağlayacak.

Kadın doğum ek binası, giriş kat ve birinci kattan oluşan toplam 2 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Bu bina içerisinde; Kadın Doğum ve Çocuk Kampüsündeki mevcut laboratuvar daha modern bir alana taşınacak.

Hastane ana binasında boşalacak olan alanda 20 yeni poliklinik odası oluşturularak hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Böylece, hastanenin poliklinik kapasitesi artırılarak, polikliniklere başvuran hastalara daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesinin hedeflenmesinin yanı sıra laboratuvar hizmetleri daha modern bir yapıya kavuşturulacak.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Özel, bu önemli yatırımların Diyarbakır’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ek binanın yapımında büyük emeği olan başta Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere, bu önemli yatırımı şehrimize kazandıran Sağlık Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Sağlık hizmetlerimizi daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.