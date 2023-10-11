Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü personeli; Fatih Anadolu Lisesinde "Eğitim Ailede Başlar Projesi" ile aileleri yaptıkları sunumlarla bilgilendirdi.

Diyarbakır genelindeki riskli bölgelerde bulunan ortaöğretim okullarında eğitim gören çocukların velilerine yönelik; suçun oluşması, çocukların suça nasıl sürüklendiği ve suçtan korunma yöntemleri ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı müdürlüklerce uzman personel tarafından okullarda sunumlar eşliğinde ailelerin bilgilendirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Yapılan sunumlar ile çocuk şube müdürlüğünde görevli sosyal hizmet uzmanı tarafından çocuk ihmali ve istismarı, öfke kontrolü ve stres yönetimi, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünce çocukların narkotik madde ile ilgili nasıl suça sürüklendiği, çocukların narkotik maddeden korunma yöntemleri ve madde bağımlısı çocukların tedavi olanakları, siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı ve asayiş şube müdürlüğünce de çocukların suça nasıl sürüklendiği, arkadaş ortamının çocuk üzerinde bırakacağı olumsuz etkiler ile ilgili bilgiler verildi.

Yapılan sunumun ardından katılım sağlayan velilerin sordukları sorular teker teker cevaplandı, yardım talep eden ailelerin bilgileri alındı.

Sunuma katılan velilerden Yüksel Yaşa, kendileri için çocuklar ve Diyarbakır insanları için çok iyi bir sunum olduğunu belirterek, "Polislerimizin bizi böyle bilgilendirmesi gerçekten iyi oldu, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bilgilendirme sunumuna ailelerin yanı sıra Çocuk Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Çocuk Şube Müdürü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dikasun Şube Müdürü katıldı.