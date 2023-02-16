Tarihi Sur ilçesinde bulunan Dengbej Evi’nde binlerce yıllık geleneği sürdüren Tanrıverdi’nin de aralarında bulunduğu 13 dengbej, ‘kültürel miras taşıyıcısı’ olarak seçilmişti.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, Kürt sözlü edebiyatın taşıyıcısı ve anlatıcısı olan, "toplumsal belleği" usta-çırak ilişkisi aracılığıyla nesilden nesile aktaran dengbêjler, “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları” listesine alınmıştı.

AFAD, UMKE, İtfaiye, Belediye ekipleri, kolluk kuvvetleri ve gönüllü vatandaşların arama-kurtarma çalışması sonucu Tanrıverdi ve ailesinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan Galeria İş Merkezi’nin üstündeki sitede oturan dengbej Mehmet Tanrıverdi (77), eşi Servet ile çocukları Neriman, Ayfer ve Yunus Tanrıverdi enkazda kaldı.

Diyarbakır’da Dengbejevi’nin simgelerinden Mehmet Tanrıverdi ve ailesi, Yenişehir ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti.

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