Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eski Mardin Yolu’nu yeni Mardin Yolu’na bağlayan 4,5 kilometre uzunluğundaki caddede başlattığı yol genişletme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eski Mardin Yolu’nu yeni Mardin Yolu’na bağlayan 4,5 kilometre uzunluğundaki caddede başlattığı yol genişletme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sur İlçesinde bulunan ve kentin turizmi açısından önemli yere sahip olan Eski Mardin Yolu’nda çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklar Dağı, Ongözlü Köprü ve Keçi Burcu gibi kentin tarihi mekanlarıyla bağlantısı olan yolda 70 santimetre taş dolgu yapan ekipler, çalışmaların ardından sıcak asfalt serimine geçerek yolun Çarıklı Köprüsüne kadar olan bölümünü tamamladı.

Ekipler, Bağıvar Köprüsü’nden yeni Mardin Yolu’na kadar 4,5 kilometrelik bölümde yol genişletme, köprü, 620 metre fore kazıklı istinat duvarı ve sanat yapılarını inşa ediyor.

Hem turistik hem de köy yollarının bağlantısı açısından büyük önem taşıyan yol güzergâhında bulunan ve 72 metre açıklığı olan Çarıklı Köprüsüne de ise aydınlatma direklerinin montajı yapıldı.

Çalışmalar sona erdiğinde kaldırımlar 3 metre, yol ise 14 metre genişliğinde olacak.