Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 16 milyar 150 milyon olarak belirlenen 2025 yılı bütçesini onayladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Evin Yelboğa'nın başkanlık ettiği ve Kasım'ın 28 ve 29'unda gerçekleştirilen Meclis birleşiminde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçe ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı bütçe teklifi görüşüldü. Meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesinin 16 milyar 150 milyon olarak belirlenen 2025 bütçesi oy birliği ile onaylandı.

Bütçede 16 milyar 150 milyon gider, 14 milyar 150 milyon gelir olarak ön görülürken, Büyükşehir Belediyesi 2 milyar borçlanarak bütçe denkliğini sağlayacak.