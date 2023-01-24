Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi başkanlığında 2023’te yapılacak olan projeler ve yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi başkanlığında 2023’te yapılacak olan projeler ve yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen daire başkanları toplantısında, 2022 yılında yapılan çalışmalar ve 2023’te yapılacak olan projelerle ilgili yatırımlar değerlendirildi. Toplantıda, bu yıl yapılacak yol yapım çalışmalarından park ve bahçe yatırımlarına, kırsal hizmetlerden kadın aile hizmetlerine, gençlik çalışmalarından kültür ve sosyal hizmetler alanındaki tüm çalışmalar ele alındı.

Genel Sekreter Çiftçi, yaptığı açıklamada kente hizmet etmekten onur duyduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile Diyarbakır’ın hizmetindeyiz.” ifadelerini kullandı.