Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları bünyesinde ücretsiz açtığı Hızlandırılmış Tiyatro ve Drama kursları devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları bünyesinde ücretsiz açtığı Hızlandırılmış Tiyatro ve Drama kursları devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (DBŞT), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Hızlandırılmış Tiyatro ve Drama kursları açtı. Tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenlerin katıldığı kursların eğitimleri Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılıyor. DBŞT oyuncuları tarafından haftada 3 gün verilen eğitimlerde diksiyon, tiyatro tarihi, temel oyunculuk ve ritim dersleri yer alıyor.

DBŞT Genel Sanat Yönetmeni Handan Ekici, vatandaşlardan ve özellikle konservatuara hazırlanan öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine Hızlandırılmış Tiyatro ve Drama kursunu açtıklarını söyledi. Ekici, tiyatro ve drama üzerine iki ayrı sınıf oluşturduklarını belirterek 80 tiyatro 20 drama olmak üzere 110 öğrencinin 5 eğitmenden eğitim aldığını ifade etti. Derslerin Kasım ayının başına kadar devam edeceğini kaydeden Ekici, eğitimlerini başarılı tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifika vereceklerini aktardı.

Tiyatro kursundan faydalanan Büşra Karataş, Büyükşehir Belediyesi’nin sanatseverlere önemli katkılar sunduğunu söyledi. Derslerin faydalı geçtiğini aktaran Karataş, “Yoğun eğitim döneminde rahatlayabilmek amacıyla kurs arayışına girdim. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarını buldum. Tiyatro eğitimi almak istedim. Çünkü tiyatroyla birlikte hem rehabilite olabileceğime hem de yoğun eğitim hayatından sonra kafa dinleyebileceğimi düşündüm. Bu şekilde kursa kaydoldum. Tiyatroya ilgi duyuyordum zaten, bu kurs güzel bir teşvik oldu benim için. Bundan sonra da devam edeceğim” dedi.

Kursiyer Mehmet Şerin Akbulut ise tiyatroya çocukluğundan beri ilgi duyduğunu anlattı. Eğitimlerin kendisine özgüven kazandırdığını vurgulayan Akbulut, sahneye nasıl çıkılacağı, korkuların nasıl yenileceği, gözlemleme yeteneği, empati kurabilme, diksiyon, konuşma ve beceri konularında eğitim aldıklarını dile getirdi.