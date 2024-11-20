Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu, ucuz ve rahat bir toplu taşıma sağlamak amacıyla 14 yeni otobüs almak için gerekli işlemleri başlattı. Yeni otobüslerin Mart ayında halkın hizmetine sunulması planlanıyor.

Belediye tarafından yayınlanan yazılı açıklamaya göre, araç filosunu 330’dan 450’ye çıkarmak için çalışmaların sürdüğü 14 otobüsün alımını hızlandırarak ödemelere başlandığı belirtildi. Şu ana kadar 7 otobüs için ilk taksit ödemesi yapılırken, diğer 7 otobüsün ödemesi ise ay sonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reşat Bakan, şehirdeki ulaşım hizmetlerini daha konforlu hale getirmek için merkezi hükümetin destek sunması gerektiğini vurguladı. Bakan, 150 otobüs izni verilmesi durumunda 2025 yılı itibariyle en az 100 yeni otobüsün halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Ayrıca, kentteki mevcut 330 araçtan yaklaşık 100’ünün miadını doldurduğunu ve ulaşım hizmetinin daha verimli hale gelmesi için 450 otobüs sayısına ulaşılması gerektiğini ifade etti.

Bakan, şehrin her noktasına ulaşım sağlamanın belediyenin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirterek, özellikle yeni yapılaşma bölgelerindeki ulaşım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için taleplerinin karşılık bulması gerektiğini söyledi. Ayrıca, mevcut otobüslerin 12-13 yıllık olduğunu ve her ay yüksek masraflara neden olduğunu belirterek, bu araçların trafikten men edilmesi gerektiğini vurguladı.