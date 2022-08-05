Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, su taşkınları ve sel baskınlarına karşı Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerini beton borularla döşeyip menfez köprüler inşa etmeye devam ediyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’ın en yüksek bölgesi olarak bilinen ve geçmiş dönemlerde yağışlı su taşkınlarından dolayı çeşitli sıkıntıların meydana geldiği Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerine yönelik hizmetlerini sürdüren Bağlar Belediyesi, menfez köprü ve beton boru döşeme çalışmalarıyla önlem almaya devam ediyor.

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla bölgeye giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ekince Mahallesi’nde menfez köprü inşa edip yerin altına beton borular döşeyerek olası sıkıntılara karşı önlem aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yerleşim yerlerinin inşa edildiği Gömmetaş Mahallesi'nde 4 yeni yol çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol ve üst yapı hizmetlerine kararlı bir şekilde devam edeceklerini söyledi.