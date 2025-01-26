Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Bağlar ilçesinde kadınlar ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talepleri dinledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi Eş Başkanı Leyla Ayaz ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından Muradiye Mahallesi'nde düzenlendi.

Buluşmaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Bağlar Belediyesi Eş Başkanı Leyla Ayaz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Berivan Güneş, Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, Körhat Mahallesi Muhtarı Dilek Dere ve meclis üyeleri katıldı. Etkinlikte, kadınlar ve mahalle muhtarları, Eş Başkanları ilgiyle karşıladı ve çiçek takdim etti.

Bağlar Belediyesi Eş Başkanı Leyla Ayaz, kadınlarla ve kadın muhtarlarla buluşarak, mahallelerin sorunlarını konuşmak istediklerini belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, kadınların kent yaşamına önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, "Kadınlar siyasette, istihdamda yer alsın; kadın eş başkan seçilsin derken, kadın bakış açısıyla şehirlerimizi nasıl yaşanabilir hale getirebilirizin mücadelesini veriyoruz" dedi. Kadın dayanışmasının ve mücadelesinin eşit, özgür ve adil bir toplum için kritik olduğunu ifade etti.

Konuşmalar sonrasında kadınlar ve mahallede yaşayan çocukların yaşadığı sorunlar dinlendi.