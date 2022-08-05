Diyarbakır’ın merkez Yeniköy Mahallesi’nde mezarlık bölgesinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturarak yoğun şikayetlere konu olan kaçak hayvan pazarı, Bağlar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği sonucu gerçekleştirilen yıkımla temizlendi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Eski havaalanı yolu üzerinde, Yeniköy Mezarlığı bitişiğinde bulunan ve yıllardır kaçak olarak kullanılan hayvan satış yeri, Bağlar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ortak çalışmayla ortadan kaldırıldı.

Emniyetin güvenlik önlemleri aldığı yıkım sırasında görev yapan zabıta ekipleri, kaçak satış yapan hayvan sahiplerini bilgilendirerek belediye tarafından alınan kararla buranın boşaltılacağını iletti.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı yıkım kararının çevrede bulunan vatandaşların özellikle mezarlıklarla ilgili şikayetleri üzerine yerine getirildiği, şehrin görüntüsünü bozan tablonun ortadan kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Uzun yıllardır yaşanan sorunun ortadan kaldırıldığına değinen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,”Yürütülen titiz çalışma ile ilçemizin bu bölgesi, rahatsızlık yaratan görüntü kirliliğinden kurtarılmış oldu” dedi. Başkan Beyoğlu, yapılacak çevre düzenleme çalışmasıyla çok daha güzel bir görüntüye kavuşturulacağını, şehrin güzel bir görüntüye kavuşturmak üzere çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.