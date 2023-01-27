Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi devam ediyor.

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 243’üncü gününde kararlılıkla sürüyor.

Oğlu Mehmet Nilifırka’nın 8 yıl önce HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını ileri süren anne İmmihan Nilifırka, evladının yaşamından şüphe duyduğunu belirtti.

Evladının İzmir’de gazetecilik bölümü okuduğu esnada kandırılarak kaçırıldığını söyleyen Nilifırka, “4 yıldır biz bu çadırın içerisinde oturma eylemimizi sürdürüyoruz. Çocuğum gelmeyene kadar ben buradan bir yere ayrılmayacağım. İnşallah evlatlarımızı en kısa sürede alırız. Benim oğlum İzmir Ege Üniversitesi’nde gazetecilik bölümünü okuyordu. Muhabir olmasına 2 ayı kalmıştı. HDP’nin siyasi uzantıları oğlumu dağa kaçırdı. Oğlumdan 8 yıldır haber alamıyorum. Ölmüş mü, öldürülmüş mü veya yaşıyor mu? Oğlumdan hiç haber alamıyorum. Bizi perişan halde bıraktılar. HDP bizim çocuklarımıza sahiplenmesin. Madem dağ iyi bir yer, kendi çocuklarınızı götürün. Allah hakkımızı HDP’ye bırakmasın” dedi.

Evladına teslim ol çağrısında bulunan Nilifırka, “Oğlum eğer beni duyuyorsan gel devletimize teslim ol. Ben seni almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Biliyorum sen kendi isteğinle gitmedin. Seni zorla kaçırdılar. Artık dön gel. Devletimizin adaletine teslim ol. Herhangi bir ceza uygulanmıyor. Artık geri gel” ifadelerinde bulundu.