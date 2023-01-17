Diyarbakır’da HDP il başkanlığı önünde bölücü terör örgütü PKK’ya başkaldırıp oğlunu örgütün elinden kurtaran sembol isim Hacire Akar, oğlunu kaybetti.

Diyarbakır’da HDP il başkanlığı önünde bölücü terör örgütü PKK’ya başkaldırıp oğlunu örgütün elinden kurtaran sembol isim Hacire Akar, oğlunu kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan Hacire Akar’ın oğlu Mehmet Akar (24), kendini yaktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akar, ekiplerin müdahalesiyle Dicle Üniversitesi hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Yüzde 90 vücudunda yanık oluşan Akar, tedavi altına alındı. Terörün pençesinden kurtarılan Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Hacire Akar, 3 Eylül 2019 yılında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçerek HDP ve bölücü terör örgütü PKK’ya karşı başkaldırıp evladını istemişti ve evladına kavuşup evlendirmişti. Akar’ın duruşu örgütte çözülmeleri hızlandırırken, 39 örgüt mensubunun da güvenlik güçlerine teslim olmasına önünü açmıştı.