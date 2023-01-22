Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır’a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 238’inci gününde de sürüyor. Diyarbakır’da 2017 yılında kaçırılan oğlu Hasan Öz için eylemini sürdüren baba Zeki Öz, evladına seslenerek Türkiye’ye sığınmasını istedi. Öz, “Oğlumun gelmesini bekliyorum. Arkadaşların gelip teslim oldu, ceza almadılar, sen de gel oğlum. 19 yaşında gitti, 7 yıldır gitti hiç haber alamıyorum” dedi.