Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi bin 519 gündür HDP il binasının önünde sürüyor.

Kızı Fadime’nin 9 yıl önce üniversite okurken iki arkadaşı tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Hatice Levent, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Çocuğunu alana kadar HDP önündeki çadırdan bir yere gitmeyeceğini belirten Levent, “9 yıl önce kızımı Bitlis’te üniversite de ikinci sınıf öğrencisiyken götürdüler. İki arkadaşı tarafından kandırılıp dağa götürüldüğü bilgisini aldım. Fadime’m, senin işin oralarda değil. Senin elinde kalem vardı, silah verdiler. O silahı at, ben senin eline tekrar kalem vereceğim. Dön gel, kızımı alana kadar buradan bir yere gitmeyeceğim. Fadime’m, eğer beni görüp duyuyorsan kaç gel askerimize, polisimize teslim ol. Senin yüzünden gözlerim yollarda kaldı. Seni çok özledim” dedi.