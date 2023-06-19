Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi HDP il binasının önünde bin 386 gündür umutla sürüyor.

Hergün çocuğunun acısıyla yattığını belirten Bedriye Uslu, "Artık çık gel, bu hasretimiz bitsin. Mahmut için her sabah çadırın yolunu tutuyorum 13 yıldır Mahmut’suz yaşıyorum. Allah, Peygamber rızası için çık gel" dedi.

Oğlu Aziz için 4 yıldır çadırda evlat nöbetinde olan Güzide Demir ise, "Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. 4 yıldır bu çadıra gelip gidiyoruz. Çocuklarımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz, mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımızı HDP’den alacağız" diye konuştu.