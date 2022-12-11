Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 196 gündür HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 196 gündür HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda devam ediyor.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır

annelerinin evlat nöbeti bin 196’ncı gününde devam ediyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan 19 yaşındaki Enes Görmez’in annesi Çiğdem

Adak, evladının 31 Mayıs 2021’de HDP ve yandaşları tarafından kaçırıldığını söyledi. Adak, “Oğlum eğer beni izliyorsan ne olur oradan bir yolunu bul kaç gel. Onlara inanma, orası gerçek ve iyi bir yol değil. Oradaki arkadaşların ve sen onların oyuncağısınız. Onların hedefleri Kürtlük ve Türklükle alakalı değil, sadece mazlumların canını yakmaktır" dedi.

Adak, "Avrupa ve Amerika’nın isteklerini yerine getirmektir, kardeş kardeşi vurmaz, canını yakmaz. Bu toprak hepimizin, dedelerimiz buralar için can vermiş, hepimizin bayrağı. Neden başkaları için mücadele edilsin. Eğer iyi insanlar olsaydılar çocuklarımızı suikastçı etmezlerdi. Sen gelmeyene kadar bu çadırdan gitmem” ifadelerinde bulundu.