Diyarbakır Mezopotamya Kuyumculuk Kuyum Makineleri ve Franchise Fuarı’nda “Diyarbakır hasır bileziği” ve Zerzevan Kalesi’nde çıkartılan takılar sergilenecek.

Diyarbakır’da 2-5 Kasım tarihlerinde, tarihi On Gözlü Köprü üzerinde kuyumculuk fuarı düzenlenecek. Ünlü mankenlerinde yer alacağı fuarda, Zerzevan Kalesi’nde çıkartılan takılar ve kentin tescillenmiş “hasır bileziği” vatandaşa sergilenecek.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, bu yıl Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı’nın 7.’sini düzenlemekte olacaklarını, o heyecanı yaşadıklarını söyledi.

“2-5 Kasım tarihlerinde tarihimizin, kültürümüzün en büyük fuarı gerçekleşecek” diyen Yüksel, “Hasır bileziğimiz tescillendi, fuarımızda sergilenecek. Tarihi On Gözlü Köprüsü üzerinde Zerzevan Kalesi’nde çıkartılan tarihi takılarımız orada sergilenecek. Vatandaşlarımız ve sektör mensuplarımız özelikle onu görecek. Ünlü mankenler yürüyecek. Bu fuara çok güzel hazırlandık” dedi.