Diyarbakır Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ergani ilçesinde bir çimento fabrikasında çalışan personele yüksek katlardan kurtarma, yangın ve KBRN, kurtarma eğitimi verdi. Acil durum ve afet anında neler yapılması gerektiği konusundaki eğitimin ardından 102 işçinin katılımıyla tatbikat düzenlendi.

Diyarbakır Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ergani ilçesinde bir çimento fabrikasında çalışan personele yüksek katlardan kurtarma, yangın ve KBRN, kurtarma eğitimi verdi. Acil durum ve afet anında neler yapılması gerektiği konusundaki eğitimin ardından 102 işçinin katılımıyla tatbikat düzenlendi.

2022 afet tatbikat yılı çerçevesinde Ergani ilçesinde bir çimento fabrikasında AFAD müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yapılan ve 102 işçi ve 35 arama kurtarma teknisyeni ile yapılan acil durum tatbikatı gerçeğini aratmadı. Hazırlanan senaryo gereği çalan alarmla deprem olduğu belirtilerek, işçilerin fabrikayı tahliyesi istendi. Bir anda çalıştıkları bölümde işini bırakan 102 işçi, fabrika bahçesinde oluşturulan toplanma alanına gitti. Fabrika sivil savunma ekipleri, kendilerine sağlam bir oda oluşturarak kriz anında yapılacakların belirlenmesi için durum değerlendirmesi yapılarak tehlikenin geçtiğinin bildirilmesi üzerine çalıştıkları bölümlere geri döndü. Bina tahliyesinin ardından tüm katılımcılar güvenli alan olarak belirlenen acil durum toplanma alanında bir araya geldi. Yapılan durum değerlendirmesinin ardından tatbikatlar sona erdi.