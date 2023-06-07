Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, farklı renk ve türlerde kendi tesislerinde ürettiği 700 bin mevsimlik çiçekle kentin refüj ve kavşaklarını süsledi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2 milyon mevsimlik yazlık çiçek dikme hedefiyle açtığı sezonda farklı tür ve renklerde 700 bin çiçeği toprakla buluşturdu.

Ekipler, Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinin, orta refüj ile kavşaklarını kadife, petunya, zinya, vapur dumanı ve horoz ibiği çiçekleriyle süsledi.

İlk etapta, Keçi Burcu, Kurşunlu Camii Meydanı, Kamışlo ve Fırat Bulvarı, Elazığ, Hintli Baba ve İnanoğlu Caddeleri, Yonca Kavşağı’na toplam 700 bin yazlık mevsimlik çiçek diken ekipler, çalışmalarına belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara, kamu kurumlarına ve ilçe belediyelerine de mevsimlik yazlık çiçekleri ücretsiz dağıtacağı belirtildi.