Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kendi imkanlarıyla ürettiği, farklı tür ve renkte 1 milyon 30 bin adet kışlık mevsimlik çiçek toprakla buluşmaya başladı.

Daha yeşil ve estetik bir Diyarbakır için çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, Yenişehir ilçesi TOKİ içinde yer alan Fidanlık Üretim Şefliğinde, ürettiği kışlık mevsimlik çiçeklerin bir kısmının dikimlerini gerçekleştirdi. Önemli ölçüde ekonomik tasarrufun da sağlanacağı çalışmada Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, kış sezonunda Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinin kavşak ile refüjleri için kırmızı, sarı ve beyaz 500 bin menekşe, kırmızı ve beyaz renklerde 530 bin de süs lahanası ile birlikte toplamda 1 milyon 30 bin adet çiçek üretecek.

Mevsimin ilk çiçekleri Bağlar’da toprakla buluştu

Yılı, yaz ve kış dönemine ayırarak farklı türlerde mevsimlik çiçek üreten Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, refüjlere ve kavşaklara çiçek dikmeden önce 4 merkez ilçede çiçek söküm, yer açma ile altyapı çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından mevsimin ilk çiçeklerini Bağlar ilçesi Dicle Bulvarı ve Ahmet Bilgin Caddesinin refüj ile kavşaklarında toprakla buluşturdu.

Çiçekler Nisan’a kadar kentin refüj ve kavşaklarını süsleyecek

Ekipler, ürettikleri 1 milyon 30 bin adet çiçeği sonbahar ve kış aylarında belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda kentin farklı noktalarında değerlendirecek. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın, kendi üretimi olan bitkiler Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinin refüj ve kavşaklarını Nisan ayına kadar süsleyecek.