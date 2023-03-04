Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü bir bölümü ayakta kalan Diyar Galeria İş Merkezinde vatandaşlar eşyalarını tahliye etmeye başladı.

Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü bir bölümü ayakta kalan Diyar Galeria İş Merkezinde vatandaşlar eşyalarını tahliye etmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da 1’i boş, 7 yapı yıkıldı. Yıkılan bu yapılardan 414 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı.

7 yapıdan biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria İş Merkezinde ise 4 bloktan 2’si yıkıldı, diğer 2’si için yıkım kararı verildi. 89 kişinin hayatını kaybettiği bu yapıda yıkım kararı bir süreliğine durdurulmuştu. Bugün ise vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren hasarlı olan yapıdan özel eşyalar başta olmak üzere birçok ürünü çıkartmaya başladı.

Yakınının eşyalarını almaya gelen Ramazan Burak, sabah Galeria’nın açıldığını ve önemli eşyalarını almaya geldiklerini söyledi.

“Çok kötü, Allah bu insanlara yardımcı olsun” diye Burak, “Sabah saat 05.00’ten beri buradayız. 5 dakikada olsa izin verdiler. Hepsi bizim gibi 3-5 eşyasının peşine düştü” dedi.