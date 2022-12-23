Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün okunan Cuma hutbesinde yılbaşı eğlencelerine değinildi. Hutbede, yılbaşı adı altında çam ağacı kesip alkollü eğlencelerin, piyango ve çeşitli şans oyunlarının kültürümüzde yer almadığı belirtilerek Müslümanların bu tür davranışlarından uzak durması istendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün okunan Cuma hutbesinde yılbaşı eğlencelerine değinildi. Hutbede, yılbaşı adı altında çam ağacı kesip alkollü eğlencelerin, piyango ve çeşitli şans oyunlarının kültürümüzde yer almadığı belirtilerek Müslümanların bu tür davranışlarından uzak durması istendi.

Dinimiz İslam’ın, bizi biz yapan bu evrensel değerlere sahip çıkmayı, öz benliğimizden uzaklaştıracak her türlü söz ve davranıştan kaçınmayı emrettiği belirtilen hutbede; “Müslüman kimliğini oluşturan en yüce değer, yaradılış gayemizi hatırlatan, sorumluluklarımızı öğreten ve bizlere şahsiyet kazandıran imandır. Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım. İnancımızın ve karakterimizin şekillendiği ailemizi, göz aydınlığı çocuklarımızı, milletimizin umudu gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle buluşturalım. Yabancı kültürlerin esiri olmamaları için hep birlikte gayret gösterelim. Unutmayalım ki hiçbir millet bir başka toplumun değerleriyle yükselemez” denildi.