Samsun Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 kurban bağışı fiyatlarının yurt içi kurban bağışı 5 bin 950 TL, yurt dışı ise 2 bin 750 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Müftü Cemal Uzun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı’na ilişkin 2023 yılında belirlenen yurt içi ve yurt dışı kurban bağış fiyatlarını açıkladı. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile kurban bağışı ile ilgili Zübeyde Hanım Meydanı’nda stant açacaklarını, kurban için ayrıca anlaşmalı bankalar ve müftülük aracılığı ile vatandaşların bağış yapabileceklerini söyleyen Uzun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 kurban bağışı fiyatlarının yurt içi kurban bağışı 5 bin 950 TL, yurt dışı ise 2 bin 750 TL olarak belirlendiğini kaydetti.

Uzun, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezince yürütülen vekaleten kurban kesim organizasyonunun 2023 yılı fiyatları başkanlığımız tarafından belirlenmiş bulunmaktadır. Kurbanlarını vekalet yolu ile Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden kestirmek isteyen vatandaşlarımız yurt içinde kurbanlarını kestirmelerinin talep etmeleri halinde 5 bin 950 Türk Lirası, yurt dışında kestirmelerinin talep etmeleri halinde 2 bin 750 Türk lirasını anlaşmaları bankalara veya müftülükler aracılığı ile ya da Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi sitesindeki on-line bağış üzerinden yatırabilirler. Biz de Çarşamba Müftülüğü olarak geçen sene olduğu gibi bu sene de belediye başkanımızın da izini ile Zübeyde Hanım Meydanı’nda kurban standımızı açacağız” dedi.

Kurban Bayramı’na ilişkin 29 Mayıs tarihinde belirlenen noktalara kurulacak olan stantlar, bağış almaya başlayacak.