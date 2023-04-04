Türkiye’nin farklı bölgelerinden Diyanet Vakfı aracılığıyla, hayırseverlerin katkıları ile toplanan temel gıda ve hijyen ürünleri depodan günlük olarak özenle hazırlanarak depremzedelere gönderiliyor.

Diyanet Vakfının Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi’ndeki Merkez Camii, depremzedelerin ihtiyaçlarının toplandığı alan olarak belirlendi. Diyanet Vakfında görevli din adamları ve gönüllülerin desteğiyle hazırlanan temel ihtiyaç ve hijyen malzemelerinden oluşan paketler depremzede vatandaşlara dağıtılıyor. Her gün ortalama 250-300 paketi ailelere ulaştıran görevliler, yaraların sarılmasına destek oluyor.

Yapılan yardım çalışmaları hakkında bilgi veren vakfın yardım depo sorumlusu Muhammed Yorulmaz, "Depremin ilk gününden itibaren depremzedelerimiz için gıda ve hijyen paketi hazırlıyoruz. Kişisel listeler geliyor ve aynı zamanda imam hatipler vasıtası ile hazırlanan listeleri hazırlayıp paketlerimizi gönderiyoruz" dedi.

Trabzon Sürmene İlçe Müftüsü Abdullah Çobanoğlu ise, "Hocalarımız günlük paketlemeler yapıyor. Normal şartlarda 250-300 paket hazırlanarak vatandaşlarımıza dağıtılıyor" diye bilgi verdi.

Vakıf gönüllüsü Gönül Çebi ise, "Özellikle insanların burada bir şeyler verildiğinde, ‘Benim ihtiyacım yok, başkasına verin’ dediğini duyuyoruz ve o bizi çok duygulandırıyor" ifadelerini kullandı.