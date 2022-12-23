İl buluşmalarının 48.’sini Yozgat’ta gerçekleştirdiklerini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti.

İl buluşmalarının 48.’sini Yozgat’ta gerçekleştirdiklerini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti.

Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezinin açılışı ve bir dizi programlara katılmak üzere Yozgat’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilk olarak Yozgat Valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref defterini imzalayan Erbaş, daha sonra Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti.

İl buluşmalarının 48.’sini Yozgat’ta gerçekleştirdiklerini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bugün Cuma namazımızı burada kılacağız. Belediyemizi ziyaret edip, üniversite öğrencilerimizle hasbihal edeceğiz. Yarın inşallah Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi’nin açılışını yapacağız. Bazı programlarla Yozgat’ta birkaç gün beraber olacağız. İl buluşmalarımızın 48.’sini Yozgat’ta yapmak nasip oldu. Şimdiye kadar 47 ilimizi ziyaret ettik. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin” dedi.