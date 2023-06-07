Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette kurumlar arasında ortak olarak yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen ve beraberindeki heyet GİBTÜ’ye ziyarette bulundu. Rektör Demir, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek İşliyen ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen de Rektör Demir’e görevinde muvaffakiyetler diledi.

Ziyarette kurumlar arasında ortak yapılabilecek çalışmalar değerlendirilirken, bölgedeki eğitim öğretim potansiyeli hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Sünetci ve Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İşliyen’in ziyareti esnasında hazır bulundular.