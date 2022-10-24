Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kosova İslam Birliği Başkanlığı arasında, dini alanlarda iş birliği yapmak üzere “Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanlığı Arasında Dini Alanda İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kosova İslam Birliği Başkanlığı arasında, dini alanlarda iş birliği yapmak üzere “Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanlığı Arasında Dini Alanda İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, protokol imza töreni öncesinde, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Terneva’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva da kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

Görüşmenin ardından protokol imza törenine geçildi. Başkan Erbaş ve Terneva, iki ülke arasında din hizmetleri, din eğitimi, vakıf hizmetleri, yardım faaliyetleri, dini saha araştırmalarına kadar pek çok konuyu kapsayan dini alanda iş birliği protokolünü imzaladı.

Törende yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kosova İslam Birliği Başkanlığı arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını belirten Erbaş, “Kosova din hizmetleri müşavirliğinin orada yapmış olduğu faaliyetler, Kosova İslam Birliği Başkanlığı ile birlikte Diyanet hizmetleri, Kur’an kursu, vaaz ve irşat, camilerde yapılan hizmetler bütün bunlarla ilgili imzalamış olduğumuz protokole istinaden inşallah bundan sonra çalışmalarımız daha da katlanarak devam edecektir” dedi.

“Bu protokolle çalışmalarımız daha da hızlanacak”

Kosova’nın Türkiye açısından önemine de değinen Başkan Erbaş, “Yüzde 95’i Müslüman olan bir devlet olarak gerçekten çok önemli. Orada birlikte gençlerimize, çocuklarımıza, ailelere yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. İnşallah bu protokolden sonra çalışmalarımız daha da hızlanacak, daha da artacak” diye konuştu.

“Daha güzel işlerin yapılacağı konusunda bizi itecek”

Türkiye’nin Kosova halkına gösterdiği ilgi için teşekkür eden Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ise “Bu protokol, gelecekte daha güzel işlerin yapılacağı konusunda bizi biraz daha itecek ve iki kurum arasında yapılacak çalışmalardan dolayı bizi biraz daha canlı tutacaktır. İslam dini adına orada İslam dinimize zarar vermek isteyen kişilere fırsat vermemiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Protokol ile iş birliği güçlendirilecek

İki ülke arasındaki ortak dini, tarihi ve kültürel mirastan güç alarak, mevcut olan hizmetlerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığı protokolde, din hizmetleri, din eğitimi, vakıf hizmetleri, yardım faaliyetleri, dini saha araştırmaları, dini yayınlar ile bölgedeki dini teşkilatlar arasında vuku bulabilecek sorunlarda çözüm önerileri sunulması gibi konularda ülkelerin yasalarına uygun olarak ve iki devletin çıkarları da ön planda tutularak bu alanlarda iş birliği ile yardımlaşma ve dayanışmanın geliştirilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Protokolde, basılı, sesli, görsel ve dijital yayınların ihtiyaç duyulan dillerde hazırlanması ve dağıtılması konusunda iş birliği ile bünyelerinde bulunan TV ve radyo kuruluşları alanında program geliştirme, materyal paylaşma, ortak yayın düzenleme, personel ve teknik destek sağlama gibi konularda tecrübe paylaşımı yapılacak.

Örgün ve yaygın eğitimin her alanında özellikle Kur’an-ı Kerim ve diğer İslami ilimler başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik ortak çalışmalar ile bu anlamda ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarının oluşturulması, idaresi ve geliştirilmesi ile tecrübe paylaşımı konularında iş birliği yapılacak.

Karşılıklı olarak her iki ülkede bulunan üniversitelerle, diğer kurumlarla istişarelerde bulunmak ve ders okutmak amacıyla bilim adamlarını, alan uzmanlarını kültürel ve tarihi miras üzerinde çalışmalar yapmaya teşvik etme yönünde imkanlar ölçüsünde iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

İmza törenine, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ile Türkiye Cumhuriyeti Priştina Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak da katıldı.