Ümraniye Belediyesi tarafından bir süredir yapımı devam eden Hacı Reşit Kakı Camii’nin açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Şehirlerimiz camilerimiz ile süslenmeli. İstanbul’un süsü minareleridir, kubbeleridir. Minareleri, kubbeleri Allah muhafaza görünmez hale getirirseniz İstanbul hiçbir şeye yaramaz” dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından bir süredir yapımı devam eden Hacı Reşit Kakı Camii’nin açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Şehirlerimiz camilerimiz ile süslenmeli. İstanbul’un süsü minareleridir, kubbeleridir. Minareleri, kubbeleri Allah muhafaza görünmez hale getirirseniz İstanbul hiçbir şeye yaramaz” dedi.

Ümraniye Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ümraniye Müftülüğü tarafından hayırsever Hacı Muharrem Kakı’nın verdiği destekle yapılan Hacı Reşit Kakı Camii’nin açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılış, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahiler ile başladı. Açılışa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İstanbul’un süsü minareleridir, kubbeleridir”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Şehirlerimiz camilerimiz ile süslenmeli. Camisi olmayan mahalle kalmamalı. İstanbul payitaht, Osmanlı’nın başkenti. Dolayısıyla İstanbul’un süsü minareleridir, kubbeleridir. Minareleri ve kubbeleri, Allah muhafaza görünmez hale getirin, İstanbul’u atın bir kenara, hiçbir işe yaramaz. Minaresiz ve camisiz şehir, ruhsuz bir şehirdir. Minareler, kubbeler şehirlerin ruhudur. Biz, özellikle havaalanına inmeden önce İstanbul’un üzerinden uçakla geçerken cam kenarında oturuyorsak baktığımız zaman İstanbul’un ruhunu görüyoruz, minareleri görüyoruz, kubbeleri görüyoruz.” dedi.

“Ümraniye’de 15-20 tane mescidimizi ve camimizi inşa ediyoruz”

Açılışta konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Çok şükür bu devirde artık toplama paralar ile değil, çok değerli hayır sahipleri ile Ümraniye’de 15-20 tane mescidimizi ve camimizi inşa ediyoruz, bunlardan bir kısmını açtık bir kısmını da açmaya devam edeceğiz. Bunlardan birisi de Muharrem Kakı. Kendisinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.