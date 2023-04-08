Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Ulu Camii’nde teravih namazı kıldırdı, namazın ardından cemaatle sohbet etti.

Enderun usulüyle kıldırdığı teravih namazının ardından cemaate hitap eden Başkan Erbaş, mübarek ayların, günlerin ve gecelerin bir kurtuluş vesilesi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Ramazan, namaz, oruç, zekat ve hac bir kurtuluş vesilesidir, hayır hasenat böyledir. Zaten bunun için yaratılmışız. Rabbim öyle buyuruyor; ‘Ben cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.’ Demek ki yaratılış gayemiz Rabbimize ibadet. Biz kuluz ve ubudiyetimizi ibadetle göstermemiz lazım. Kulluğumuzu ibadetlerle beslememiz lazım.”

Başkan Erbaş, depremlerde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dileyerek, “Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, paylaşımımızı daim eylesin. Acılı ve üzüntülü günlerimizde birbirimize koşturmamız lazım. Mutluluklar nasıl paylaşıldıkça artarsa üzüntüler de paylaşıldıkça azalır. Yaraları sarmak için dayanışmamız lazım. İşte o zaman yaralar çabuk iyileşir.” ifadelerini kullandı.