Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif’in hanelerimize, ülkemize, İslam alemine, insanlığa huzur ve selamet getirmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam alemi için mübarek Ramazan-ı Şerif dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı. Başkan Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif’in hanelerimize, ülkemize, İslam alemine, insanlığa huzur ve selamet getirmesini temenni ediyor, yapacağımız ibadetlerin ruhlarımıza sükunet, gönüllerimize letafet, kalplerimize ve zihinlerimize feraset kazandırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”