Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşları Türkiye’nin karşı karşıya olduğu kuraklık tehlikesi nedeniyle duaya çağırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşları Türkiye’nin karşı karşıya olduğu kuraklık tehlikesi nedeniyle duaya çağırdı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı dua çağrısında, “Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim! Ülkemiz genelinde karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesi nedeniyle hep beraber dua edelim! Ya Rahman, ya Rahim! Yaratan Sensin, yaşatan da Sen. Suya muhtaç tüm mahlukatın hürmetine yağmurlarını üzerimizden esirgeme ya Rabbi” ifadelerini kullandı.