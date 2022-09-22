Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz yıl yapılan sözlü sınavda başarılı olup atama bekleyen adaylara tercih yapabilecekleri müjdesini verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz yıl yapılan sözlü sınavda başarılı olup atama bekleyen adaylara tercih yapabilecekleri müjdesini verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz Ocak ayında Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi alımına yönelik gerçekleştirilen sözlü sınavda başarılı olup atama bekleyen adayların tercih yapabilecekleri müjdesini verdi. Hem atama bekleyen adaylar hem de 27 Kasım’da yapılacak DHBT sınavı sonrası aday alımıyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“3-16 Ocak 2022 tarihlerinde Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi alımına yönelik gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen adaylarımız, 17 Ekim 2022 itibariyle tercih yapabileceklerdir. Milletimize ve camiamıza hayırlı olsun. 27 Kasım 2022’de yapılacak DHBT sınavının ardından yine Başkanlığımızca Diyanet Akademisi bünyesinde eğitim için Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi aday alımına yönelik sınav yapılacaktır. Tüm adaylarımıza muvaffakiyetler diliyorum”