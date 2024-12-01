Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistin ve Gazze’nin sosyal, kültürel ve fiziksel yapılanmasını işaret ederek, “Yıkılan evlerin yeniden yapılması noktasında Türkiye olarak biz önderlik yapacağız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’da düzenlenen "Dünya İnsani Yardım Zirvesi: Gazze-Yarından Sonra" başlıklı uluslararası etkinliğin sonuç beyannamesi ile Gazze’nin Türkiye önderliğinde inşası konusunda İHA muhabirine değerlendirmede bulundu.

“Gazze ile ilgili farkındalık oluşturmak için toplantılar yapıyoruz”

Düzenlenen zirvenin Gazze’deki katliam ve soykırımın son bulmasına katkı sağlamasını yüce Allah’tan dilediğini belirten Prof. Dr. Erbaş, “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır” ayet-i kerimesini hatırlatarak, “Biz büyük ve küçük demeden Gazze ile ilgili farkındalık oluşturmak için önemli toplantılar yapıyoruz. Şu toplantı gerçekten çok önemli. 40 kadar ülkeden Gazze’ye yardım konusunda adeta seferber olmuş vakıflar, dernekler ve çeşitli kuruluşlar var” ifadelerini kullandı.

“Sonuç beyannamesini bütün ülkelere göndereceğiz”

Türkiye Diyanet Vakfı’nın başta Al-Khair Vakfı olmak Gazze’ye insani yardım için birçok uluslararası kuruluş ile iş birliği yaptığını söyleyen Erbaş, “Buradan çıkan sonuç beyannamesinin öncelikle bu 40 ülkede makes bulacağına inanıyoruz. Sonuç beyannamesini bütün ülkelere, kuruluşlara ve vakıflara göndereceğiz. Mutlaka bir katkısı olacaktır” ifadesini kullandı.

“İşgalcilerin Gazze’den nasıl def olmasını sağlayabiliriz buna çalışıyoruz”

Sonuç beyannamesinin Gazze’ye daha fazla yardım yapılması noktasında önemli bir adım olacağını aktaran Prof. Dr. Ali Erbaş, “Peygamber efendimizin bir hadisi şerifi var. ‘Kötülük gördüğünüz zaman onu eliniz ile düzeltiniz. Eliniz ile düzeltemezseniz dilinizle. Dilinizle düzeltemezseniz kalbinizle’ buyuruyor. Biz hem elimizle hem dilimizle hem kalbimizle bu zulmü, kötülüğü, katliamı nasıl durdurabiliriz? Zalim işgalcilerin Gazze’den nasıl def olmasını sağlayabiliriz buna çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye Müslüman azınlıkların yaşadıkları ülkelerde umut devlet”

“Bizim bu gayretlerimizi Cenab-ı hak bereketlendirecek ve sonucu hayırla vesile olacak diye düşünüyorum” diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları kaydetti:

“Türkiye hem İslam hem Müslüman azınlıkların yaşadıkları ülkelerde umut devlet. Herkesin gözü Türkiye’de. ‘Türkiye önderlik ve liderlik yapsın. Gazze’ye Filistin’e dünyadaki mazlum coğrafyalara olan çalışmalarımızı Türkiye’nin önderliğinde yapalım’ gibi bir beklenti var. Bu toplantının Türkiye’de İstanbul’da yapılmış olması, 40 ülkeden 200 kadar farklı yardım kuruluşunun Gazze ve Filistin için burada toplanmış olması zaten bunu gösteriyor.”

“Yıkılan evlerin yeniden yapılması noktasında Türkiye olarak önderlik yapacağız”

Filistinlilerin eninde sonunda evlerine döneceklerine dikkati çeken Prof. Dr. Erbaş, “İnşallah Gazze’deki soykırımın durdurulmasında. Daha sonraki süreçte Gazze’de yeniden insanların evlerine barklarına kavuşması. Yıkılan evlerin yeniden yapılması noktasında Türkiye olarak biz önderlik yapacağız” diye konuştu.

“Gazze’de kardeşlerimizin evlerine kavuşması noktasında önderlik yapacağız”

Türkiye’nin Gazze’nin yeniden inşası noktasında uluslararası topluma önderlik edeceğini aktaran Prof. Dr. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın da yeniden yapılanmada vazife alacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımız bunu defalarca açıkladı. Soykırım durduktan ve işgal kalktıktan sonra Gazze’de yeniden kardeşlerimizin, Müslümanlarımızın evlerine ve yurtlarına kavuşması noktasında önderlik yapacağız. Allah yardımcımız olsun” dedi.